Карвалью: Клопп — одна из главных причин, по которой я присоединился к «Ливерпулю»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью назвал одну из причин, побудивших его перейти в стан мерсисайдцев, а также высказался о продлении контракта между английским клубом и египетским форвардом Мохамедом Салахом.



«Одна из главных причин, по которой я присоединился к «Ливерпулю», это Клопп. Я видел, что он делает для развития игроков, и я уверен, что он — именно тот человек, который поможет мне стать лучше в профессиональном плане.



Я рад, что Салах продлил контракт с «Ливерпулем», потому что он — один из лучших футболистов мира. Хочу учиться у него. Уверен, все болельщики счастливы. Надеюсь, в предстоящем сезоне мы сможем выиграть множество трофеев», — приводит слова Карвалью пресс-служба «Ливерпуля».