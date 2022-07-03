Карвалью: Клопп — одна из главных причин, по которой я присоединился к «Ливерпулю»
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Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью назвал одну из причин, побудивших его перейти в стан мерсисайдцев, а также высказался о продлении контракта между английским клубом и египетским форвардом Мохамедом Салахом.
«Одна из главных причин, по которой я присоединился к «Ливерпулю», это Клопп. Я видел, что он делает для развития игроков, и я уверен, что он — именно тот человек, который поможет мне стать лучше в профессиональном плане.
Я рад, что Салах продлил контракт с «Ливерпулем», потому что он — один из лучших футболистов мира. Хочу учиться у него. Уверен, все болельщики счастливы. Надеюсь, в предстоящем сезоне мы сможем выиграть множество трофеев», — приводит слова Карвалью пресс-служба «Ливерпуля».
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