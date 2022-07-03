«Локомотив» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Факелом»
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Сегодня, 3 июля, московский «Локомотив» встретится с воронежским «Факелом» в товарищеском матче. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве и будет состоять из двух таймов по 60 минут. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
«Локомотив» объявил состав на матч:
Стартовый состав: Гильерме, Живоглядов, Мампасси, Фассон, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Керк, Миранчук, Камано, Раконьяц.
Запасные: Худяков, Савин, Погостнов, Едвай, Ненахов, Магкеев, Марадишвили, Куликов, Бабкин, Попов, Петров, Изидор, Раков.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» занял второе место в ФНЛ (сейчас — Первая лига) и получил путёвку в РПЛ.
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