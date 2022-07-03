Президент «Сантоса»: часто говорю с отцом Неймара. Двери клуба всегда открыты
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Президент «Сантоса» Андрес Руэда высказался о возможности возвращения нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в бразильский клуб.
«Я часто разговариваю с отцом Неймара, мы обмениваемся идеями. Это часть повседневной жизни. Благодаря этой возможности и ситуации Неймара в «ПСЖ» двери «Сантоса» всегда будут открыты. Мы позволим себе помечтать.
Когда Неймар уходил, он сказал, что вернётся. Мы разговаривали с ним и знаем, что это сложно осуществить. Но моя обязанность — хотя бы попытаться это сделать», — приводит слова Руэды Gazeta Esportiva.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, куда перешёл из «Барселоны». В прошлом сезоне он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал восемь результативных передач.
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