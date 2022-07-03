Самедов — о матче легенд: Баженов будет душить Быстрова, а я буду играть в футбол
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от матча легенд московского клуба с «Зенитом».
«Баженов будет душить Быстрова, а я буду играть в футбол. Не знаю, выиграем мы или нет. Приложим максимум усилий, чтобы показать интересный футбол, порадовать зрителей и получить удовольствие», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Матч легенд санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Встреча состоится 8 июля. Начало игры — в 18:00 мск. На следующий день, 9 июля, пройдёт матч за Суперкубок России — 2022, в котором также сыграют «Зенит» и «Спартак». Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Новость по темеСтали известны составы «Спартака» и «Зенита» на матч легенд
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