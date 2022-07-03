Павлюченко: с удовольствием бы надрал зад «Зениту» в матче легенд

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о предстоящем матче легенд «Спартака» и «Зенита». Экс-футболист заявил, что хотел бы принять участие в выставочной игре за московский клуб, но не сможет этого сделать по личным обстоятельствам.

«С удовольствием бы сыграл против «Зенита» и надрал бы всем им зад (смеётся). Но, к сожалению, не смогу быть на этом мероприятии. Меня приглашали, но у меня свой график, никак не получится принять участие.

Будет ли этот матч принципиальным? Игры между этими командами всегда носили принципиальный характер, думаю, что матч легенд не станет исключением. Все захотят победить, будет битва. Надеюсь, что всё закончится без драк. Главное, чтобы болельщики получили удовольствие. Прогноз? Для всех будет лучше — боевая ничья. Это классное событие», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Матч легенд санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Встреча состоится 8 июля. Начало игры — в 18:00 мск. На следующий день, 9 июля, пройдёт матч за Суперкубок России — 2022, в котором также сыграют «Зенит» и «Спартак». Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.