Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча ветеранов «Зенит» — «Спартак»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался в преддверии матча ветеранов с московским «Спартаком». Бывший футболист заявил, что в предстоящей выставочной игре фамилии не так важны, как физическая форма экс-спортсменов.
«Я буду играть в футбол, и больше ничего. Посмотрим, что будет. Всё будет зависеть от состава. Если состав будет оптимальный, будет здорово. Если нет — будет не так интересно зрителям. Сейчас фамилии не важны. Важно, кто в какой форме находится», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Матч легенд санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Встреча состоится 8 июля. Начало игры — в 18:00 мск. На следующий день, 9 июля, пройдёт матч за Суперкубок России — 2022, в котором также сыграют «Зенит» и «Спартак». Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
- 3 июля 2022
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