Гус Тиль близок к переходу в ПСВ менее чем за € 5 млн. «Спартак» его покупал за € 18 млн

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль близок к переходу в нидерландский ПСВ. Об этом сообщает Eindhovens Dagblad.



По информации источника, сегодня, 3 июля, 24-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование перед трансфером в ПСВ. В ближайшее время Тиль должен будет подписать контракт с нидерландским клубом. Отмечается, что ПСВ заплатит за трансфер менее € 5 млн.



Напомним, Гус Тиль присоединился к «Спартаку» в 2019 году, перейдя из «АЗ» за € 18 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нидерландского футболиста составляет € 7,5 млн.



В минувшем сезоне Тиль играл на правах аренды за «Фейеноорд», за который провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал пять результативных передач.

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