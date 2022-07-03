«На поле друзей нет». Игонин — о матче ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о предстоящем матче легенд санкт-петербургского клуба и московского «Спартака». Встреча пройдёт 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Матч состоится за день до игры за Суперкубок России между двумя командами.

«Понятно, что на поле друзей нет. Но мы очень часто встречаемся на турнирах. У нас настолько плотное общение до и после матчей, что тут тяжело определить, кто соперник, а кто нет. Хорошо, что на поле мы будем в разных футболках. Всё будет намного проще.



В любом случае мы все общаемся, как друзья, много общих тем. Матч будет очень близок к боевым условиям. Нас в своё время учили, что на поле друзей нет. Такая установка есть, но сразу после финального свистка мы сядем и обсудим», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.