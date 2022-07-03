Гендиректор «Зенита» Медведев объяснил, почему Суперкубок пройдёт в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России со «Спартаком».



«Я не стану комментировать действия «Спартака». Матч за Суперкубок предназначен для того, чтобы был праздник футбола, неслучайно он проводится перед открытием сезона, чтобы болельщики увидели свои любимые команды.



Выбор Петербурга сделан РФС с учётом того, что ни один из московских стадионов, включая «Лужники», где проходил финал Кубка, не заявились на эту игру. Все остальные разговоры – нефутбольного характера. Уверен, будет хороший футбол, и, как обычно, кто лучше сыграет, тот и выиграет», — цитирует Медведева Bobsoccer.ru.



Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что красно-белые могут бойкотировать игру из-за её проведения в Санкт-Петербурге, но в итоге «Спартак» дал согласие на участие в матче.

Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»: