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Икарди может перейти в «Монцу» Берлускони. Его жене дадут шоу на ТВ, если сделка состоится

Икарди может перейти в «Монцу» Берлускони. Его жене дадут шоу на ТВ, если сделка состоится
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может перейти в итальянскую «Монцу». Об этом сообщает FCInter1908.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, для осуществления трансфера клуб-новичок Серии А, которым владеет бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони, предложил агенту и жене форварда Ванде Наре вести собственную программу на телевидении. Помимо «Монцы», Берлускони владеет телекомпанией Mediaset, с которой Нара уже дважды работала.

Препятствием для осуществления трансфера является зарплата 29-летнего аргентинца, в «ПСЖ» он получает около € 10 млн в год, но «Монца» не готова столько платить Мауро. Итальянский клуб уже отправил своё предложение футболисту «ПСЖ». Контракт Икарди с парижским клубом действует ещё два года, руководство «ПСЖ» хочет расстаться с форвардом.

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