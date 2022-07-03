Розенбаум и Хиль-младший выступят на матче за Суперкубок России

Певцы Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший выступят на матче Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Ранее стало известно, что перед началом встречи также споют певица МакSим и группа «Ленинград». Отметим, что МакSим выступала во время финального матча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». В той игре красно-белые одержали победу 2:1. Певица исполнила композицию «Знаешь ли ты», которая является неофициальном гимном болельщиков «Спартака».
Напомним, матч Суперкубка России пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать встречу, но красно-белые согласились принять участие в матче.
Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»:
- 3 июля 2022
-
19:28
-
19:22
-
19:09
-
19:05
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:40
-
18:26
-
18:18
-
18:06
-
17:59
-
17:46
-
17:39
-
17:33
-
17:23
-
17:15
-
16:51
-
16:44
-
16:41
-
16:35
-
16:28
-
15:49
-
15:46
-
15:30
-
15:26
-
15:22
-
15:11
-
15:00
-
14:56
-
14:49
-
14:25
-
14:13
-
14:12
-
14:07