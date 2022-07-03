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Розенбаум и Хиль-младший выступят на матче за Суперкубок России

Розенбаум и Хиль-младший выступят на матче за Суперкубок России
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Певцы Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший выступят на матче Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ранее стало известно, что перед началом встречи также споют певица МакSим и группа «Ленинград». Отметим, что МакSим выступала во время финального матча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». В той игре красно-белые одержали победу 2:1. Певица исполнила композицию «Знаешь ли ты», которая является неофициальном гимном болельщиков «Спартака».

Напомним, матч Суперкубка России пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать встречу, но красно-белые согласились принять участие в матче.

Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»:

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