Розенбаум и Хиль-младший выступят на матче за Суперкубок России

Певцы Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший выступят на матче Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).



Ранее стало известно, что перед началом встречи также споют певица МакSим и группа «Ленинград». Отметим, что МакSим выступала во время финального матча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». В той игре красно-белые одержали победу 2:1. Певица исполнила композицию «Знаешь ли ты», которая является неофициальном гимном болельщиков «Спартака».



Напомним, матч Суперкубка России пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать встречу, но красно-белые согласились принять участие в матче.

Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»: