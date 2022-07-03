Касорла продлил контракт с «Аль-Саддом»
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Испанский полузащитник Санти Касорла решил остаться в катарском клубе «Аль-Садд». Как сообщает Mundo Deportivo, 37-летний футболист продлил контракт ещё на год.
Касорла перебрался в Катар в 2020 году. До этого он выступал за испанский «Вильярреал». В «Аль-Садде» он работал под руководством соотечественника Хави Эрнандеса. Но специалист в дальнейшем возглавил «Барселону», которой и руководит в настоящее время.
В следующем сезоне главным тренером команды станет Хуанма Лильо, он ранее был ассистентом наставника «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне Касорла принял участие в 16 матчах. Он забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне Санти в 20 матчах забил 13 мячей и ассистировал шесть раз.
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