Касорла продлил контракт с «Аль-Саддом»

Испанский полузащитник Санти Касорла решил остаться в катарском клубе «Аль-Садд». Как сообщает Mundo Deportivo, 37-летний футболист продлил контракт ещё на год.



Касорла перебрался в Катар в 2020 году. До этого он выступал за испанский «Вильярреал». В «Аль-Садде» он работал под руководством соотечественника Хави Эрнандеса. Но специалист в дальнейшем возглавил «Барселону», которой и руководит в настоящее время.



В следующем сезоне главным тренером команды станет Хуанма Лильо, он ранее был ассистентом наставника «Манчестер Сити».



В нынешнем сезоне Касорла принял участие в 16 матчах. Он забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне Санти в 20 матчах забил 13 мячей и ассистировал шесть раз.