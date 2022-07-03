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«Локомотив» обыграл «Факел» в первом матче Циннбауэра во главе железнодорожников

«Локомотив» обыграл «Факел» в первом матче Циннбауэра во главе железнодорожников
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Сегодня, 3 июля, прошёл товарищеский матч между московским «Локомотивом» и воронежским «Факелом». Команды встретились на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве, игра завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Данный матч стал первым для Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера железнодорожников.

Счёт был открыт в первом тайме. На третьей минуте отличился полузащитник железнодорожников Наир Тикнизян, ему ассистировал Дмитрий Живоглядов. На 20-й минуте преимущество «Локомотива» удвоил хавбек Гирано Керк. На 47-й минуте один мяч отыграл полузащитник гостей Ираклий Квеквескири.

Через пять минут взятием ворот отметился нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, пас на счету Живоглядова. На 61-й минуте результативный удар нанёс форвард «Факела» Георгий Гонгадзе. На 89-й минуте забил бомбардир московской команды Вильсон Изидор. Отметим, что матч состоял из двух таймов по 60 минут.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
03 июля 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
Факел
Воронеж, Россия
1:0 Тикнизян – 3'   2:0 Керк – 20'   2:1 Квеквескири – 47'   3:1 Камано – 52'   3:2 Гонгадзе – 61'   4:2 Изидор – 89'
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