«Локомотив» обыграл «Факел» в первом матче Циннбауэра во главе железнодорожников

Сегодня, 3 июля, прошёл товарищеский матч между московским «Локомотивом» и воронежским «Факелом». Команды встретились на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве, игра завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Данный матч стал первым для Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера железнодорожников.
Счёт был открыт в первом тайме. На третьей минуте отличился полузащитник железнодорожников Наир Тикнизян, ему ассистировал Дмитрий Живоглядов. На 20-й минуте преимущество «Локомотива» удвоил хавбек Гирано Керк. На 47-й минуте один мяч отыграл полузащитник гостей Ираклий Квеквескири.
Через пять минут взятием ворот отметился нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, пас на счету Живоглядова. На 61-й минуте результативный удар нанёс форвард «Факела» Георгий Гонгадзе. На 89-й минуте забил бомбардир московской команды Вильсон Изидор. Отметим, что матч состоял из двух таймов по 60 минут.
- 3 июля 2022
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