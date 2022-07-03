ЦСКА объявил о приостановке контрактов Эджуке и Сигурдссона

Нападающий Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон приостановили контракты с московским ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.

«ПФК ЦСКА сожалеет о решении игроков, которое было принято вопреки усилиям клуба и контрактным обязательствам. ПФК ЦСКА планирует обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов в связи с решением ФИФА, которое считаем дискриминационным и противоречащим уставу этой организации», — говорится в сообщении армейцев.

Ранее стало известно, что Сигурдссон хочет вернуться в «Норрчёпинг», за который играл до трансфера в ЦСКА. Эджуке может перейти в немецкую «Герту», которую тренирует бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.

Напомним, 21 июня ФИФА продлила разрешение иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ приостанавливать контракты с клубами до лета 2023 года.