На товарищеском матче «Зенита» и «Црвены Звезды» в Сочи продают алкогольное пиво

В эти минуты в Сочи на стадионе «Фишт» проходит товарищеский матч «Зенита» и «Црвены Звезды». Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин, на стадионе продают алкогольное пиво. Как видно на фото, в магазинчике на стадионе доступны алкогольные напитки.

В настоящее время продажа алкогольных напитков на матчах в России запрещена. При этом в последнее время активно обсуждается возможность разрешить продажу слабоалкогольных напитков на стадионе. Инициаторы считают, что это поможет частично компенсировать потерянные доходы российских клубов после введения санкций.



Вопрос легализации продажи алкоголя на стадионах вызывает ожесточённые споры. Противники считают неправильной продажу алкоголя на спортивных объектах.