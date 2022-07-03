«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Црвеной Звездой»

Стал известен стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» на матч с сербской «Црвеной Звездой». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Црвена Звезда».



«Зенит»: Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.



Запасные: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Деян Ловрен, Илья Скроботов, Арсен Адамов, Данил Круговой, Александр Ерохин, Вендел, Далер Кузяев, Кирилл Кравцов, Александр Сандрачук, Дмитрий Сергеев, Матео Кассьерра.



Напомним, «Зенит» по итогам сезона-2021/2022 стал победителем Российской Премьер-Лиги. «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии.