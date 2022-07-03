Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спаллетти: «Наполи» будет сложно попасть даже в топ-4

Спаллетти: «Наполи» будет сложно попасть даже в топ-4
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от нового сезона. Наставник неаполитанцев признался, что повторить результат прошлого сезона будет сложно. В завершившемся сезоне «Наполи» занял третье место, набрав 79 очков.

«Все ждут, что мы продолжим идти тем же путём. Но будет нелегко. Это не новость, что фанаты хотят скудетто. Но на деле будет сложно попасть даже в топ-4. На старте сезона у нас не будет 9-очкового преимущества над «Ювентусом» и отрыва от «Ромы» и «Лацио». Впрочем, мы можем побороться с сильнейшими. Для этого нужно играть так же хорошо, как и в прошлом сезоне.

Мы в прошлом сезоне добились большого успеха, были в зоне Лиги чемпионов весь сезон. Но были такие матчи, в которых мы могли достичь большего. Из-за этого нам сейчас больно», — цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.

10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:

Новость по теме
В «Наполи» сообщили, что не заинтересованы в подписании Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022