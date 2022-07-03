Спаллетти: «Наполи» будет сложно попасть даже в топ-4

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от нового сезона. Наставник неаполитанцев признался, что повторить результат прошлого сезона будет сложно. В завершившемся сезоне «Наполи» занял третье место, набрав 79 очков.



«Все ждут, что мы продолжим идти тем же путём. Но будет нелегко. Это не новость, что фанаты хотят скудетто. Но на деле будет сложно попасть даже в топ-4. На старте сезона у нас не будет 9-очкового преимущества над «Ювентусом» и отрыва от «Ромы» и «Лацио». Впрочем, мы можем побороться с сильнейшими. Для этого нужно играть так же хорошо, как и в прошлом сезоне.



Мы в прошлом сезоне добились большого успеха, были в зоне Лиги чемпионов весь сезон. Но были такие матчи, в которых мы могли достичь большего. Из-за этого нам сейчас больно», — цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.

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