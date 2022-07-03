«Я не гуглил, кто это». Панов высказался о назначении Абаскаля главным тренером «Спартака»

Бывший форвард «Зенита» Александр Панов, поддерживающий «Спартак», прокомментировал назначение на пост главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Испанский специалист сменил в московском клубе итальянца Паоло Ваноли.



«Я не гуглил, кто это. Ждал назначения иностранца, но случилось так, что Абаскаль возглавил — посмотрим. Почему бы и не дать ему возможность проявить свою фантазию. Другой вопрос: продержится ли он до конца сезона? Три тренера за несколько лет — это круто», — сказал Панов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В то же время команда выиграла Кубок России.

Новый сезон «Спартак» начнёт матчем за Суперкубок с «Зенитом», который состоится 9 июля.