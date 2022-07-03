«Русские и сербы — братья навек». Баннер фанатов «Зенита» на игре с «Црвеной Звездой»

Сегодня, 3 июля, проходит товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и сербской «Црвеной Звездой». Фанаты сине-бело-голубых развернули яркий баннер перед началом встречи.

«Русские и сербы – братья навек», — так гласит надпись на баннере болельщиков «Зенита». На полотне заметны флаги России и Сербии. Также на нём изображён двуглавый орёл, составленный из частей гербов Российской Федерации и Сербии.



Матч идёт в данные минуты на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Црвена Звезда».



Напомним, «Зенит» — победитель Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии.