Александр Панов считает, что «Зенит» не является принципиальным соперником для «Спартака»
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Бывший форвард «Зенита» Александр Панов, поддерживающий «Спартак», поделился мнением о противостоянии клубов из Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперт признался, что не считает «Зенит» принципиальным соперником «Спартака».
«Скорее всего, у «Спартака» принципиальные соперники — «Динамо» и ЦСКА. «Зенит» — лишь в какой-то степени, но это не московский клуб. «Зенит» — чемпион: в любом случае хочешь обыграть чемпиона, поэтому для всех принципиальный соперник», — сказал Панов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Спартак» в прошлом сезоне занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Также команда выиграла Кубок России. Теперь 9 июля москвичи встретятся с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.
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