Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хорошо, что вообще заплатят». Мостовой — о возможном уходе Тиля из «Спартака» за € 5 млн

«Хорошо, что вообще заплатят». Мостовой — о возможном уходе Тиля из «Спартака» за € 5 млн
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе хавбека «Спартака» Гуса Тиля. Ранее сообщалось, что Тиль близок к переходу в ПСВ. Причём клуб из Нидерландов заплатит за него не более € 5 млн.

«Я бы не назвал это провалом. Всё это связано с той ситуацией, которая происходит в мире. То, что Гус Тиль не смог раскрыться, — вина Тедеско. Тиль ушёл и стал одним из лучших в чемпионате Голландии.

Сейчас такое время и рынок. Не стоит мечтать о больших трансферах. Хорошо, что вообще заплатят. Потеряли 13 миллионов? Раньше тоже теряли. 15 человек покупали и по десять пропадали. Тогда же всё хорошо и замечательно было. Сейчас вообще просто мог взять и уйти», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
Гус Тиль близок к переходу в ПСВ менее чем за € 5 млн. «Спартак» его покупал за € 18 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022