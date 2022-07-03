«Хорошо, что вообще заплатят». Мостовой — о возможном уходе Тиля из «Спартака» за € 5 млн

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе хавбека «Спартака» Гуса Тиля. Ранее сообщалось, что Тиль близок к переходу в ПСВ. Причём клуб из Нидерландов заплатит за него не более € 5 млн.



«Я бы не назвал это провалом. Всё это связано с той ситуацией, которая происходит в мире. То, что Гус Тиль не смог раскрыться, — вина Тедеско. Тиль ушёл и стал одним из лучших в чемпионате Голландии.



Сейчас такое время и рынок. Не стоит мечтать о больших трансферах. Хорошо, что вообще заплатят. Потеряли 13 миллионов? Раньше тоже теряли. 15 человек покупали и по десять пропадали. Тогда же всё хорошо и замечательно было. Сейчас вообще просто мог взять и уйти», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.