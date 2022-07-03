«Зенит» — «Црвена Звезда»: Мостовой вывел сине-бело-голубых вперёд

Сегодня, 3 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи проходит товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и сербской «Црвеной Звездой». Стартовый свисток в матче прозвучал в 20:00 по московскому времени.

Счёт был открыт во втором тайме. На 53-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча «Зенит» — «Црвена Звезда».



Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Зенит» — победитель Российской Премьер-Лиги. В тройку вошли «Сочи» и московское «Динамо». Вылетели из РПЛ в Первую лигу «Уфа», казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии, второе место в первенстве занял «Партизан», третьими стали «Чукарички».