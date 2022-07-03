Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ювентусе» уверены, что смогут приобрести Фирмино на выгодных условиях

В «Ювентусе» уверены, что смогут приобрести Фирмино на выгодных условиях
Комментарии

Руководство «Ювентуса» уверено, что клуб сможет приобрести форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино по доступной цене, сообщает The Mirror. По данным источника, оптимизм руководителей итальянского клуба связан с тем, что ранее форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах подписал новый контракт с красными.

По всей видимости, тренерский штаб Юргена Клоппа будет делать ставку на трио Салах — Дарвин Нуньес — Луис Диас. В этом случае 30-летний Фирмино будет игроком запаса.

Такая ситуация не устраивает 30-летнего бразильца. Из-за нехватки игровой практики его не стали вызывать в сборную страны. А перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре Фирмино хочет регулярно играть. В связи с этим в «Ювентусе» полагают, что бразилец будет готов к переходу. Ожидается, что «Ювентус» предложит «Ливерпулю» порядка € 25 млн за Фирмино.

Бразилец за карьеру провёл 327 матчей за «Ливерпуль». В них он забил 98 мячей и сделал 74 результативные передачи.

Новость по теме
Дзаньоло согласился на переход в «Ювентус», «Рома» требует € 50 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022