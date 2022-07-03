«Краснодар» с минимальным преимуществом обыграл «Форте», выступающий в ФНЛ-2
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Сегодня, 3 июля, «Краснодар» сыграл товарищеский матч с таганрогским «Форте». Встреча прошла на стадионе «Академия ФК Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт был открыт в самом начале первого тайма. На первой минуте отличился нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. На 74-й минуте форвард «быков» Магомед-Шапи Сулейманов удвоил преимущество своей команды. В добавленное ко второму тайму время один мяч отыграл нападающий «Форте» Рашид Магомедов.
Напомним, «Краснодар» по итогам сезона-2021/2022 занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит». «Форте» расположился на четвёртой строчке в таблице ФНЛ-2 группы 1. Победителем турнира стало махачкалинское «Динамо».
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