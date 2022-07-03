Джудович — о решении ФИФА: остаётся только надеяться на порядочность футболистов

Черногорский футболист, бывший защитник «Спартака-Нальчик» Миодраг Джудович поделился мнением о решении ФИФА, которое позволяет легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами. Решение ФИФА принято в связи с украинскими событиями.
«Во-первых, это означает большие финансовые потери для клубов. У них будут большие проблемы. Во-вторых, это несправедливо. Если футболистов покупали за деньги, надо позволить клубам хоть что-то на этих игроках заработать. Это нанесёт ощутимый ущерб российскому футболу, и после ухода легионеров лига будет только слабеть.
Руки клубов связаны. Футболисты же защищены решением ФИФА. Клубы ничего не могут сделать, у них большие проблемы. Остаётся только надеяться на порядочность футболистов, что они будут выполнять условия контрактов», — цитирует Джудовича «РБ Спорт».
- 3 июля 2022
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