«Зенит» — «Црвена Звезда»: Матео Кассьерра забил дебютный гол за сине-бело-голубых

Сегодня, 3 июля, на стадионе «Фишт» в городе Сочи идёт товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и сербской «Црвеной Звездой».

На 74-й минуте забил новичок «Зенита» нападающий Матео Кассьерра. Ранее на 53-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча «Зенит» — «Црвена Звезда».



Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. В призовую тройку вошли «Сочи» и московское «Динамо». Вылетели из РПЛ в Первую лигу «Уфа», казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». «Црвена Звезда» — чемпион Сербии, второе место занял принципиальный соперник красно-белых «Партизан», третьими стали «Чукарички».