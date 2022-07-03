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«Зенит» — «Црвена Звезда»: Матео Кассьерра забил дебютный гол за сине-бело-голубых

«Зенит» — «Црвена Звезда»: Матео Кассьерра забил дебютный гол за сине-бело-голубых
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Сегодня, 3 июля, на стадионе «Фишт» в городе Сочи идёт товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и сербской «Црвеной Звездой».

На 74-й минуте забил новичок «Зенита» нападающий Матео Кассьерра. Ранее на 53-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча «Зенит» — «Црвена Звезда».

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. В призовую тройку вошли «Сочи» и московское «Динамо». Вылетели из РПЛ в Первую лигу «Уфа», казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». «Црвена Звезда» — чемпион Сербии, второе место занял принципиальный соперник красно-белых «Партизан», третьими стали «Чукарички».

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