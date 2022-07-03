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«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче благодаря дебютному голу Кассьерры

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче благодаря дебютному голу Кассьерры
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Сегодня, 3 июля, санкт-петербургский «Зенит» сыграл товарищеский матч с сербской «Црвеной Звездой». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.

Счёт был открыт во втором тайме. На 53-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой. На 74-й минуте дебютный гол забил новичок санкт-петербургской команды нападающий Матео Кассьерра. На 80-й минуте результативный удар нанёс полузащитник «Црвены Звезды» Александар Катаи.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Црвена Звезда».

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. В призовую тройку вошли «Сочи» и «Динамо». «Црвена Звезда» — чемпион Сербии, второй – «Партизан», третьи – «Чукарички».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
03 июля 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Мостовой – 53'   2:0 Кассьерра – 74'   2:1 Катаи – 80'
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