«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче благодаря дебютному голу Кассьерры

Сегодня, 3 июля, санкт-петербургский «Зенит» сыграл товарищеский матч с сербской «Црвеной Звездой». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.



Счёт был открыт во втором тайме. На 53-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой. На 74-й минуте дебютный гол забил новичок санкт-петербургской команды нападающий Матео Кассьерра. На 80-й минуте результативный удар нанёс полузащитник «Црвены Звезды» Александар Катаи.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Црвена Звезда».



Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. В призовую тройку вошли «Сочи» и «Динамо». «Црвена Звезда» — чемпион Сербии, второй – «Партизан», третьи – «Чукарички».