Во время матча «Зенита» и «Црвены Звезды» на поле выбежал болельщик и обнял Кангву

В эти минуты в Сочи на стадионе «Фишт» проходит товарищеский матч «Зенита» и «Црвены Звезды». Во время встречи на поле выбежал болельщик. Один из фанатов пробежал по полю и подбежал к полузащитнику сербского клуба Кингзу Кангве. Болельщик успел обнять его, после чего убежал в подтрибунное помещение стадиона.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Црвена Звезда».



Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. В тройку вошли «Сочи» и «Динамо». Вылетели из РПЛ в Первую лигу «Уфа», казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии, на второй строчке расположился принципиальный соперник красно-белых «Партизан», третьими стали «Чукарички».