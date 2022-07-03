Кассьерра поделился впечатлениями от дебюта за «Зенит»

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра поделился впечатлениями от дебюта за клуб из Санкт-Петербурга. Колумбиец принял участие в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» (2:1) и стал автором одного из мячей.



«Я чувствую себя хорошо. Отличные впечатления. Я провёл только две тренировки с командой, но ощущения хорошие. Рад, что помог команде. Но на следующей неделе у нас важный матч со «Спартаком», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Црвена Звезда».



Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. В призовую тройку вошли «Сочи» и «Динамо». «Црвена Звезда» — чемпион Сербии, второй – «Партизан», третьи – «Чукарички».