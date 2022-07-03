Кассьерра поделился впечатлениями от дебюта за «Зенит»
Поделиться
Форвард «Зенита» Матео Кассьерра поделился впечатлениями от дебюта за клуб из Санкт-Петербурга. Колумбиец принял участие в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» (2:1) и стал автором одного из мячей.
«Я чувствую себя хорошо. Отличные впечатления. Я провёл только две тренировки с командой, но ощущения хорошие. Рад, что помог команде. Но на следующей неделе у нас важный матч со «Спартаком», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Црвена Звезда».
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. В призовую тройку вошли «Сочи» и «Динамо». «Црвена Звезда» — чемпион Сербии, второй – «Партизан», третьи – «Чукарички».
Комментарии
- 3 июля 2022
-
22:23
-
22:13
-
22:07
-
22:00
-
21:48
-
21:46
-
21:39
-
21:37
-
21:33
-
21:28
-
21:18
-
21:12
-
21:05
-
20:58
-
20:39
-
20:38
-
20:27
-
20:23
-
20:16
-
20:15
-
20:10
-
20:04
-
19:53
-
19:37
-
19:28
-
19:27
-
19:22
-
19:09
-
19:05
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:40
-
18:26
-
18:18
Партнерский контент