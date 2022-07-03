«Стал уважать футбол куда больше». Ловрен — о возвращении после травмы

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился эмоциями от возвращения на поле. Хорватский футболист впервые вышел на поле после травмы. Он пропустил около четырёх месяцев.



Ловрен принял участие в товарищеском матче «Зенита» с «Црвеной Звездой». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.



«Я счастлив вернуться после такой долгой паузы. Четыре месяца без футбола – тяжело. За это время стал уважать сам футбол куда больше. Очень скучал», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Зенита». Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. В призовую тройку вошли «Сочи» и «Динамо». «Црвена Звезда» — чемпион Сербии, второй – «Партизан», третьи – «Чукарички».