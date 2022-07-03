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«Атмосфера — топ». Нуралы Алип рассказал об адаптации в «Зените»

«Атмосфера — топ». Нуралы Алип рассказал об адаптации в «Зените»
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал товарищеский матч с «Црвеной Звездой», а также рассказал об адаптации в клубе из Санкт-Петербурга. Товарищеский матч проходил в Сочи на стадионе «Фишт». «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

«Сложная игра, мало что получалось в первом тайме. Во втором отыграли хорошо, забили два гола и выиграли.

Готовность к «Спартаку»? Думаю, всё в норме. Все готовы.

Сейчас уже полностью интегрировался в команду. Пацаны приняли, всё в норме. Шутим, атмосфера топ», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. В призовую тройку вошли «Сочи» и «Динамо». «Црвена Звезда» — чемпион Сербии, второй – «Партизан», третьи – «Чукарички».

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