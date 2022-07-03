Аршавин: Кассьерра проявил себя. Семаку будет сложно выбрать, кого поставить на Суперкубок

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Матео Кассьерры в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» (2:1). Колумбиец забил в данной встрече дебютный гол за «Зенит», который принёс его новой команде победу.



«Кассьерра выглядел хорошо, в эпизодах играл правильно, замечательный гол они соорудили с Мостовым и Венделом, но в целом он хорошо себя проявил. В матче за Суперкубок Семак будет думать, кого выставить в старте — его или Сергеева. Мне кажется, нет вероятности, что они оба смогут вместе играть на поле, потому что сейчас «Зенит» играет по схеме 4-3-3 или 4-5-1, используется один нападающий», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».



Напомним, 9 июля «Зенит» сыграет в матче за Суперкубок России со «Спартаком».