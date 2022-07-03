Чистяков: «Зенит» плохо начал матч с «Црвеной Звездой»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от товарищеского матча команды с «Црвеной Звездой». Встреча, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.
«Начали плохо. Много ненужных потерь. Проигрывали единоборства, больше брали игру на себя. Из-за этого первый отрезок матча не очень получился. В целом второй тайм был под нашим преимуществом. Главное, без травм.
Готовность перед Суперкубком хорошая, на 80-90 процентов. Сейчас нужно восстановиться после этой игры и подойти к «Спартаку» в хорошей форме.
Хоть это и была товарищеская игра, никто не хотел проигрывать. Мы реализовали свои моменты.
«Ленинград»? Прикольно. Всем нравятся «Ленинград» и Розенбаум. Классно, что такие исполнители будут перед такой игрой», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 3 июля 2022
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