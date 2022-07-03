Оздоев: у меня есть предложения с очень хорошими условиями от арабских клубов

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о своём будущем после истечения контракта с санкт-петербургским клубом.

«Я взял паузу для размышления. Хочу подумать, что вообще хочу видеть от своей карьеры. Хочется получить новый вызов. Я почти пять лет играл в «Зените», теперь пришла пора попробовать что-то новое.



Предложения сейчас есть: и из России, и из-за рубежа. Анализирую, что будет лучше для меня и для моей семьи. В ближайшее время приму окончательное решение.



У меня всегда была мечта попробовать себя в Европе. Понятно, что в сложившейся ситуации определённые вещи будет тяжело исполнить. Но попробовать всё равно хочется.



Если говорить про Россию, то хочу попробовать себя в проекте, который направлен на результат, на высокие места. Когда четыре года подряд становишься чемпионом — привыкаешь, хочешь постоянно побеждать. Уход из «Зенита» был моим осознанным выбором.

Всё зависит от проекта и какие задачи перед собой ставит команда. Тут не главный вопрос денег, но они также важны. А «Зенит» — это тот клуб, который регулярно играл в Лиге чемпионов, выигрывал РПЛ — у футболистов был шанс зарабатывать деньги. Я зарабатывал деньги, а не просто так их получал. Если бы я смотрел только на деньги, то спокойно бы прямо сейчас собрал вещи и уехал в тёплые края. У меня есть предложения с очень хорошими условиями от арабских клубов. Но пока я себя там не вижу», — цитирует Оздоева Sport24.