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Агент Языджи: Россия была красивой историей, мы открыты для предложений. Я ещё в Москве

Агент Языджи: Россия была красивой историей, мы открыты для предложений. Я ещё в Москве
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Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, игравшего в минувшем сезоне на правах аренды за ЦСКА, высказался о будущем своего подопечного.

«В футболе никто не знает точно, что произойдёт завтра. Всё время что-то меняется. Для нас Россия была красивой историей. Мы всегда открыты для предложений. К примеру, я всё ещё в Москве», — цитирует Чебеджи «РБ Спорт».

Напомним, 25-летний Языджи был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно. За армейцев турок сыграл в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. У ЦСКА было право выкупа полузащитника у «Лилля», однако стороны не сумели договориться об условиях перехода, поэтому Языджи вернулся во французский клуб.

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