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Источник: «Динамо» готово продать Комличенко «Ростову» за € 2 млн

Источник: «Динамо» готово продать Комличенко «Ростову» за € 2 млн
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Нападающий «Динамо» Николай Комличенко может вернуться в «Ростов». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, московский клуб готов продать 27-летнего российского футболиста за € 2 млн. «Ростов» же хочет взять форварда в аренду. Отмечается, что решение о будущем игрока будет принято на следующей неделе. Ранее сам Николай говорил, что хочет вернуться в ростовский клуб.

Напомним, Комличенко с января 2020 года является игроком «Динамо». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Минувший сезон нападающий провёл в аренде в «Ростове». За жёлто-синих Комличенко сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

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