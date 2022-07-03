Источник: «Динамо» готово продать Комличенко «Ростову» за € 2 млн

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко может вернуться в «Ростов». Об этом сообщает Metaratings.



По информации источника, московский клуб готов продать 27-летнего российского футболиста за € 2 млн. «Ростов» же хочет взять форварда в аренду. Отмечается, что решение о будущем игрока будет принято на следующей неделе. Ранее сам Николай говорил, что хочет вернуться в ростовский клуб.



Напомним, Комличенко с января 2020 года является игроком «Динамо». Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.



Минувший сезон нападающий провёл в аренде в «Ростове». За жёлто-синих Комличенко сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.