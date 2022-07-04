Баринов: уход из «Локомотива»? Поживём — увидим. В Европу уехать шанс мизерный
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своём будущем в московском клубе.
«Уход из «Локо»? Поживём — увидим. Дождёмся следующей недели — там будет видно. Не переживайте. Надеюсь, всё будет нормально. Посмотрим.
Уехать в Европу? Маленький шанс, но есть… Мизерный, прям мизерный», — цитирует Баринова «Спорт-экспресс».
Напомним, Дмитрий является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.
«Чемпионат» сообщал, что Баринов может продолжить карьеру в «Динамо». Главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович одобрил трансфер полузащитника. Потенциальная сумма перехода может составить € 6 млн.
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