Эдуард Мор: в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита» будет заруба

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о предстоящем матче ветеранов красно-белых и «Зенита». Встреча состоится перед Суперкубком России. Матч запланирован на 8 июля, он пройдёт в Санкт-Петербурге на «Петровском». Мор выразил уверенность, что встреча получится эмоциональной.



«Этот матч будет сильно отличаться от ветеранских и товарищеских. Будет самая настоящая заруба, тем более перед Суперкубком. Не будет никакой договорной ничьей.



«Зенит» в более выигрышном положении. Я так смотрю, средний возраст – на 10-15 лет моложе, а в товарищеских матчах значение имеют возраст и здоровье. Если в обычном футболе на поле выходят только здоровые и готовые футболисты и там имеют значение тактика и мастерство, то в ветеранских играх выигрывает тот, кто более здоров и кто моложе. Преимущество на стороне «Зенита» – собраны те, кто закончил карьеру недавно или находится в хорошей спортивной форме», — цитирует Мора Metaratings.