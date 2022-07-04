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Шведкам обещали рекордные бонусы на чемпионате Европы — 2022

Шведкам обещали рекордные бонусы на чемпионате Европы — 2022
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Женской сборной Швеции по футболу пообещали огромные бонусные выплаты за успешное выступление на чемпионате Европы, сообщает Шведская футбольная федерация.

За победу на чемпионате Европы каждой из футболисток дадут 578 000 шведских крон, что составляет около € 54 тыс. Футболисток ждут и серьёзные выплаты за попадание в заявку команды на турнир. Просто за включение в заявку бонус составит около € 24 тыс. Данные показатели являются рекордными.

Команде предложена гибкая система бонусов. Выплаты будут зависеть от того, до какой стадии на турнире дойдут шведки.

Столь крупные призовые являются попыткой шведской ассоциации надавить на УЕФА и ФИФА с целью уравнивания зарплат в мужском и женском футболе.

Ещё в декабре Шведская футбольная ассоциация сообщила, что финансовые условия в мужской и женской сборных будут одинаковыми.

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