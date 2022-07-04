Белотти перейдёт в «Монако» и станет одноклубником Головина
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Экс-нападающий «Торино» Андреа Белотти согласовал контракт с «Монако» на четыре года. Также за монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.
Как сообщает La Repubblica, зарплата итальянца будет составлять € 3,5 млн.
Напомним, У 28-летнего форварда истёк контракт с туринцами, а новое соглашение он не подписал.
По данным портала Transfermarkt, стоимость Белотти сейчас составляет € 20 млн.
Игрок выступал за «Торино» с лета 2015 года, перейдя в стан бордовых из «Палермо». За туринский клуб нападающий провёл 251 матч и забил 113 мячей.
Белотти является игроком сборной Италии. В составе национальной команды Андреа в прошлом году стал чемпионом Европы. За национальную команду у форварда 44 игры и 12 голов.
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