Тухель не заинтересован в переходе Роналду в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель не заинтересован в подписании контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Тухель хотел бы, чтобы в клуб перешёл более энергичный и мобильный нападающий, который мог бы прессинговать.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не хочет продавать Роналду в другой клуб из чемпионата Англии.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года, куда перешёл из «Ювентуса». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 30 млн. В прошлом сезоне он провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и три результативные передачи.