Лунин принял решение остаться в «Реале» после разговора с Анчелотти

Украинский голкипер Андрей Лунин принял решение остаться в «Реале», сообщает AS.
В прошлом сезоне игрок провёл за «Реал» четыре матча во всех турнирах, пропустив четыре гола. В связи с этим он рассматривал возможность покинуть клуб либо на постоянной основе, либо уйти в аренду. Однако позже украинец встретился с главным тренером клуба Карло Анчелотти, который пообещал ему больше игрового времени в следующем сезоне, поскольку команда будет выступать во многих турнирах.
При этом отец Лунина желает, чтобы игрок покинул «Реал», но сам Андрей хочет добиться своей мечты и стать основным голкипером клуба.
Лунин защищает цвета «Реала» с 2018 года, перейдя из луганской «Зари». Контрактное соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского голкипера в € 2,5 млн.
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