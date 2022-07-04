Самый дорогой игрок «Севильи» будет выставлен на продажу

Нападающий «Севильи» Рони Лопеш, который провёл прошлый сезон в аренде за «Олимпиакос» будет выставлен на продажу в летнее трансферное окно.

В августе 2019 года Лопеш подписал с «Севильей» 5-летний контракт, перейдя из «Монако» как часть сделки по Виссаму Бен-Йеддеру. Сумма трансфера оценивалась в € 20 млн, что стало самой дорогой покупкой андалусийцев, сообщает Marca.

Однако игрок провёл всего 5 игр за команду и летом 2020 года «Ницца» арендовала Лопеша у «Севильи» с правом выкупа за € 20 млн. После не впечатлительного сезона французская команда отказалась воспользоваться правом выкупа. В минувшем сезоне футболист провёл за «Олимпиакос» 18 матчей (10 в основном составе), отметился тремя забитыми мячами и вернулся в испанскую команду обратно.