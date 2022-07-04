Зинченко эмоционально обратился к Фернандиньо после ухода бразильца из «Манчестер Сити»

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко обратился к Фернандиньо, который пополнил состав «Атлетико Паранаэнсе».
«Больше, чем просто великий игрок. Больше, чем просто товарищ по команде. Лидер на поле и за пределами поля. С самого первого дня в «Манчестер Сити» ты помог мне почувствовать себя здесь как дома.
Я мог бы много дней говорить о тебе в хорошем смысле, и мне так повезло, что все эти годы я делил с тобой раздевалку. Я многому у тебя научился и обязательно расскажу своим внукам, что в моей карьере у меня был такой товарищ по команде, как Фернандиньо!
Я желаю тебе всего наилучшего на всю оставшуюся жизнь, потому что ты этого заслуживаешь! Я люблю тебя, брат», — написал Зинченко в своей социальной сети.
Фернандиньо провёл за «Манчестер Сити» 383 матча во всех турнирах, забил 26 мячей и сделал 33 результативные передачи.
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