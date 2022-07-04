Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шакира готова нанести репутационный удар по Пике

Шакира готова нанести репутационный удар по Пике
Комментарии

Колумбийская певица Шакира намерена нанести репутационный удар по защитнику «Барселоны» Жерару Пике, с которым недавно разорвала отношения. Ранее сообщалось, что Пике и Шакира не могут договориться о том, где будут жить их дети.

Сообщается, Шакина пригрозила раскрыть некоторые его секреты и раскрыть подробности его личной жизни, которые до сих пор оставались неизвестными. Сейчас певица тесно сотрудничает со своей командой юристов, и они готовы нанести удар по Пике.

Сейчас команда Шакиры составляет подробный отчет о Пике со всей информацией о его поведении. При этом отмечается, что Пике осознает, какой ущерб она может нанести его репутации.

Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке.

У Жерара Пике серьёзные проблемы. Расставание с Шакирой на их фоне — сущий пустяк У Жерара Пике серьёзные проблемы. Расставание с Шакирой на их фоне — сущий пустяк
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022