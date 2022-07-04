Шакира готова нанести репутационный удар по Пике

Колумбийская певица Шакира намерена нанести репутационный удар по защитнику «Барселоны» Жерару Пике, с которым недавно разорвала отношения. Ранее сообщалось, что Пике и Шакира не могут договориться о том, где будут жить их дети.

Сообщается, Шакина пригрозила раскрыть некоторые его секреты и раскрыть подробности его личной жизни, которые до сих пор оставались неизвестными. Сейчас певица тесно сотрудничает со своей командой юристов, и они готовы нанести удар по Пике.

Сейчас команда Шакиры составляет подробный отчет о Пике со всей информацией о его поведении. При этом отмечается, что Пике осознает, какой ущерб она может нанести его репутации.

Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке.