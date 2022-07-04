Игрок «Атлетико»: Холанд лучший игрок, с кем мне приходилось играть

Игрок «Атлетико Мадрид» Франсиско Монтеро, который провёл минувший сезон в аренде в «Бешикташе», лестно высказался об нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.
«Да и в той игре мы оба забили (15 сентября Лига чемпионов „Бешикташ“ — »Боруссия Д", прим. «Чемпионата») Он футболист самого высокого уровня, с кем мне приходилось играть. Но когда я был с ним на поле, я не думал о том, кто он такой, я просто видел ещё одного нападающего у соперника. Если вы задумываетесь о том, что играете с Холандом, то сразу же теряете концентрацию — он может этим легко воспользоваться", — приводит слова Монтеро As.
Напомним, Холанд выступал за дортмундскую «Боруссию» с января 2020 года. За это время норвежский нападающий в 89 матчах стал автором 86 голов и 23 результативных передач. По сведениям интернет-портала Transfermarkt, сумма трансфера Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» составила € 75 млн.
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