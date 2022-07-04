«Реал» опубликовал видео голов Роналду на фоне слухов о возможном уходе игрока из «МЮ»

«Реал» опубликовал видео с лучшими дальними ударами нападающего Криштиану Роналду за мадридский клуб.

«За свои 9 сезонов в качестве игрока «Реала» Криштиану Роналду забил в общей сложности 451 гол, с которыми стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Мы видели, как он забивал всевозможные голы, удары головой, штрафные, пенальти… и несколько сумасшедших дальних ударов, поэтому сегодня мы представляем вам подборку лучших голов, которые португальский нападающий забивал за «Реал Мадрид», — подписано видео.

Сейчас Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» и рассматривает возможность покинуть клуб.

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в «Ювентус», за который играл до 2021 года.