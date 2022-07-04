Матео Кассьерра: мы собираемся завоевать Суперкубок!

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра поделился ощущениями от дебютного матча за клуб и ожиданиями перед Суперкубком России.
«Я очень доволен! С каждым днём ощущения будут всё лучше, я ведь всего три дня назад присоединился к команде, и мне еще требуется время для адаптации. Надо лучше познакомиться с партнёрами, глубже понять систему игры. Так что шаг за шагом буду прибавлять, в физическом плане пока не готов на все 100 процентов, совсем мало времени прошло. Дальше — больше!
Самое главное для меня сейчас — набирать обороты от тренировки к тренировке, ведь каждому нужно определённое время, чтобы влиться в новый коллектив. Но с этим не будет никаких проблем — Барриос сильно помогает мне в адаптации, как и бразильские одноклубники. Субботняя игра из тех, которые во что бы то ни стало нужно выигрывать, когда необходимо быть сильными физически и ментально. Мы собираемся завоевать Суперкубок!" — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».
Напомним, матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге субботу, 9 июня, и начнётся в 20:00 мск.
Вильмар Барриос хочет приостановить контракт с «Зенитом».
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