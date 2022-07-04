Фёдор Чалов – о «Базеле»: всем советую попробовать свои силы в Европе

24-летний российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался об этапе аренды в швейцарском «Базеле» во второй части прошедшего сезона.

«Всё отлично, спасибо. Вчера прилетел в девять утра, 15-часовой перелёт. Карьера в Швейцарии? Всем советую попробовать свои силы в Европе. Со своей стороны, я прикладывал все усилия, чтобы попадать в стартовый состав, всё остальное – решение тренера и я не буду это обсуждать», — сказал Чалов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Чалов принял участие в 16 встречах за «Базель» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансфертная стоимость оценивается в € 6 млн.

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