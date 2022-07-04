Чалов кратко охарактеризовал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля

Футболист московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о новом главном тренере московского «Спартака» 33-летнем испанце Гильермо Абаскале, под руководством которого работал в швейцарском «Базеле».

«Гильермо Абаскаль? Это новый тренер «Спартака». Мы работали с ним вместе. Всё. Как можно его охарактеризовать? Тактически оснащённый тренер», — сказал Чалов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 10 июня Абаскаль подписал двухлетний контракт с московским «Спартаком». Он стал третьим в списке самых молодых тренеров в истории Российской премьер-лиги, моложе были только Владимир Газзаев и Бахва Тедеев.

Испанец начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». С начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».

Мостовой отреагировал на назначение Абаскаля.