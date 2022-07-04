Чалов кратко охарактеризовал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля

Футболист московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о новом главном тренере московского «Спартака» 33-летнем испанце Гильермо Абаскале, под руководством которого работал в швейцарском «Базеле».
«Гильермо Абаскаль? Это новый тренер «Спартака». Мы работали с ним вместе. Всё. Как можно его охарактеризовать? Тактически оснащённый тренер», — сказал Чалов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, 10 июня Абаскаль подписал двухлетний контракт с московским «Спартаком». Он стал третьим в списке самых молодых тренеров в истории Российской премьер-лиги, моложе были только Владимир Газзаев и Бахва Тедеев.
Испанец начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». С начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».
Мостовой отреагировал на назначение Абаскаля.
- 4 июля 2022
-
06:08
-
05:57
-
05:45
-
05:44
-
05:30
-
05:25
-
05:03
-
04:56
-
04:46
-
04:20
-
04:04
-
04:02
-
03:50
-
03:34
-
03:32
-
03:19
-
02:41
-
02:30
-
02:18
-
02:00
-
01:56
-
01:50
-
01:17
-
01:07
-
00:53
-
00:48
-
00:37
-
00:22
-
00:22
- 3 июля 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:45
-
23:33
-
23:31
-
23:22